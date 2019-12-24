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АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским – "Консалтинговая группа А-95"

В консолидированной сети заправок группы "Приват" все топливо подешевело на одну гривну за литр, заявили в "Консалтинговой группе А-95". Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал операторам АЗС снизить цены на бензин.

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Цены на АЗС в среднем снизились на 0,5 1 грн за литр
Цены на АЗС в среднем снизились на 0,5–1 грн за литр
Фото: ОККО / Facebook

Цены на бензин и дизельное топливо на станциях крупных розничных сетей 24 декабря снизились, сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

В среднем цены снизились на 0,5–1 грн за литр.

В сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизельное топливо опустились на 50 копеек за литр, Amic понизил цену на 80 коп./л, на дизельное топливо – на 70 коп./л. В консолидированной сети группы "Приват" ("Авиас", "Авиас плюс", "Укрнафта", "Укртатнафта") все топливо подешевело на 1 грн/л.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и понизить цены.

По информации enkorr, во встрече с президентом приняли участие компании ОККО, WOG, "Укрнафта", "Укртатнафта", Amic, Glusco, Sun Oil, KLO и "Укргаздобыча". В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидают с 24 декабря, отмечает издание.

Теги: Украина, бензин, АЗС, дизельное топливо, Владимир Зеленский, группа Приват, нефтепродукты
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