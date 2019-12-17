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В Иране месяц длятся протесты против повышения цены на бензин, сотни погибших, тысячи задержанных

В результате акций протеста, которые длятся в Иране с 15 ноября, задержаны тысячи протестующих. Правозащитники Amnesty International опросили десятки людей, которые рассказали, что задержанных лишали связи с внешним миром, подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения.

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Акции протеста проходят в Иране с 15 ноября
Акции протеста проходят в Иране с 15 ноября
Фото: ЕРА

Власти Ирана жестоко разгоняют участников общенациональных акций протеста, которые длятся в стране с 15 ноября. Они уже задержали тысячи протестующих, среди которых журналисты, правозащитники, студенты и подростки до 15 лет. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International, обнародованном 16 декабря.

Правозащитники утверждают, что в период с 15-го по 18 ноября было убито по меньшей мере 304 человека, тысячи получили ранения. Власти Ирана при этом отказываются называть официальные цифры. 

В офисе Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что среди погибших было 13 женщин и 12 детей.

В результате протестов задержаны тысячи людей. Правозащитники Amnesty International опросили десятки протестующих, которые рассказали, что задержанных лишали связи с внешним миром, подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения.

Правозащитники призывают международное сообщество к давлению на власти Ирана.

"Мир не должен молчать, поскольку иранские власти продолжают нарушать права человека в своих безжалостных попытках подавить инакомыслие", – заявил директор программ Amnesty International по Ближнему Востоку и северу Африки Филип Лютер.

Массовые акции протеста начались в Иране 15 ноября после объявленного правительством роста цен на топливо на 50%, демонстранты по всей стране призывали свергнуть лидеров Ирана. По данным издания The New York Times, только за четыре дня протестов в Иране погибло от 180 до 450 человек, около 2 тыс. человек были ранены, 7 тыс. задержаны.

Теги: Иран, ООН, протесты, Amnesty International, правозащитники, подростки, погибшие, ранение
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