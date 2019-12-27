Гончарук о переговорах по транзиту газа: Дайте нам еще день-два

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что пока не комментирует украинско-российские переговоры по транзиту газа.

Гончарук: Сразу скажу, что газовую тему сейчас комментировать не буду Фото: EPA

Переговоры между Украиной и РФ о транзите газа через украинскую газотранспортную систему продолжаются. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства 27 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сразу скажу, что газовую тему сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще ведутся. Понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще день-два", – сказал он.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявлял, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак 27 декабря заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.