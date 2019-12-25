Оржель: "Газпром" может "соскочить" в последний момент, но тогда понесет имиджевые потери

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, российский "Газпром" окажется под давлением в случае, если новый контракт на транзит газа через украинскую газотранспортную систему не будет подписан до 31 декабря, тогда как Украина покажет себя надежным партнером, способным идти на компромисс.

Оржель: На прошлой неделе мы достигли существенного прогресса, который вылился в подписание протокола. Но протокол – это еще не соглашение Фото: ЕРА

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель не исключает, что российский газовый монополист "Газпром" может отказаться от достигнутых договоренностей по транзиту газа через Украину с 2020 года в последний момент.

Он заявил об этом в колонке для "Экономической правды", опубликованной 24 декабря.

"Газпром" – очень сложная и непредсказуемая сторона переговоров. Об этом нужно помнить всем, кто садится с его представителями за один стол. На прошлой неделе мы достигли существенного прогресса, который вылился в подписание протокола. Но протокол – это еще не соглашение. Последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано – транзита нет", – написал он.

Оржель отметил, что Украина готова к возможному отказу РФ от предыдущих договоренностей.

"Может ли вторая сторона "соскочить" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет "Газпром", – подчеркнул он.

По его словам, Украина в такой ситуации покажет себя "как надежный и договороспособный транзитный партнер Европы", способный идти на "разумные компромиссы", которые не противоречат национальным интересам и энергетической безопасности Евросоюза.

"И теперь, если контракта не будет до 31 декабря, а с Нового года в телевизоре будут показаны панические кадры замерзающих европейских городов, то под давлением Европы "подписывайте быстрее!" окажемся не мы, а "Газпром", – резюмировал министр.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил, что 26 декабря команды "Нафтогазу" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров на транзит газа.

"Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – заявил он.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Витренко заявлял, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.