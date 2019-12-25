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﻿Вице-премьер РФ о $2,9 млрд, проигранных Украине в газовом споре: Это капля в море

Вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак считает, что определить, кто выиграл в результате газового спора России и Украины, никто не может.

Козак считает, что "суммы были бы быть значительно больше"
Козак считает, что "суммы были бы быть значительно больше"
Фото: ЕРА

В результате газовых споров с Украиной Россия могла потерять больше, чем $2,9 млрд, что Москва намерена выплатить Киеву в рамках выполнения решений Стокгольмского арбитража.

Об этом вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак заявил в эфире телеканала "Россия-24" в интервью, которое вышло 25 декабря.

"Предусмотреть, насколько кто выиграл, я думаю, что ни Украина не может, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим исполнения уже состоявшегося, вступившего в силу решение суда – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть и для России, и для Украины", – сказал он.

Козак считает, что "эти суммы были бы быть значительно больше".

Он назвал ситуацию вокруг газа "политизированной".

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

21 декабря в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Козак, транзит, Стокгольмский арбитраж, суды, выплаты, иск
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