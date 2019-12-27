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"Зеленая" энергия будет продаваться через электронные аукционы – Гончарук

Кабинет Министров Украины перевел "зеленую” электроэнергию на электронный аукцион "ProZorro.Продажі", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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По словам Гончарука, первые "зеленые" аукционы запланированы на апрель
По словам Гончарука, первые "зеленые" аукционы запланированы на апрель
Фото: kmu.gov.ua

"Зеленая” электроэнергия будет продаваться через электронные аукционы "ProZorro.Продажі". Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 27 декабря, сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить стоимость на "чистую" энергию", – написал он.

По словам премьера, это решение правительства:

  • создает условия для развития возобновляемой энергетики;
  • позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы;
  • способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины.

"Планируем первые "зеленые" аукционы на апрель", – отметил Гончарук.

Глава комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в июне этого года заявил, что инициирует ретроспективное снижение "зеленого" тарифа и введение дополнительных налогов на производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Но уже в ноябре он отметил, что правительство не планирует отменять "зеленый" тариф и занимается поиском компромиссного варианта, который устроит участников рынка.

Законодательство Украины и подписанные ею международные договоры гарантируют сохранение "зеленого" тарифа на неизменном уровне до 2030 года.

Инвесторы выступили против законопроекта №2236−2, которым предлагается снижение "зеленого" тарифа. Одним из инициаторов проекта закона является Герус, комитет этот проект поддержал. Письмо инвесторов к президенту Владимиру Зеленскому подписали руководители компаний NBT, "Виндкрафт Украина", LongWing Energy, Greenworx Holding и Akuo Energy.

В начале ноября Герус заявил, что правительство ищет компромиссный вариант "зеленых" тарифов, который удовлетворит и производителей альтернативной электроэнергии, и потребителей.

27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме Зеленский заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики".

По словам одного из соавторов документа, нардепа от "Голоса", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, этот законопроект – компромиссный, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа поддерживает большинство участников рынка, отметила народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

"Зеленый" тариф – это ставка, по которой государство покупает у населения электричество, произведенное альтернативными источниками: солнечными панелями, ветряками и малыми гидроэлектростанциями. Как писало издание НВ, с 2020 года ставка "зеленого" тарифа должна была составлять 4,95 грн/кВт-ч.

Теги: Кабинет Министров, Алексей Гончарук, зеленая энергетика
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