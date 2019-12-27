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В Украине создали Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насилия

В 2018 году от насилия в Украине пострадало 24 тыс. человек. Кабинет Министров Украины создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук отметил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадало 24 тыс. человек
Гончарук отметил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадало 24 тыс. человек
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале 26 декабря.

Он отметил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадало 24 тыс. человек.

Теги: Кабинет Министров, насилие, Алексей Гончарук
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