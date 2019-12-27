В Украине создали Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насилия

В 2018 году от насилия в Украине пострадало 24 тыс. человек. Кабинет Министров Украины создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадало 24 тыс. человек Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале 26 декабря.

Он отметил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадало 24 тыс. человек.

"В фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора", – написал премьер.

В Киеве весной 2020 года появится "кризисная комната" для помощи пострадавшим от домашнего насилия. Человек сможет 10 дней находиться в такой комнате, получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр.