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Убийство Хашогги. Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пять человек

По делу об убийстве журналиста Джамала Хашогги перед судом в Саудовской Аравии предстали 11 человек. Пять человек суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на срок 24 года.

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Хашогги убили 2 октября 2018 года
Хашогги убили 2 октября 2018 года
Фото: ЕРА

Суд в Саудовской Аравии суд признал восемь человек виновными в убийстве журналиста Джамала Хашогги. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии.

Пять человек суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на срок 24 года.

Всего перед судом предстали 11 человек, пишет агентство. Каково было решение суда в отношении еще трех подозреваемых, не сообщается.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.

19 июня специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Каламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.

Последний свою причастность к убийству отрицает.

Теги: убийство, Саудовская Аравия, смертная казнь, приговор, Джамал Хашогги, суд
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