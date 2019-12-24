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Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА

5 июля Маркиян Мальский был назначен главой Львовской ОГА, а Игорь Бондаренко – главой Закарпатской ОГА. 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил об их увольнении.

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Зеленский уволил глав двух ОГА менее чем через полгода их работы
Зеленский уволил глав двух ОГА менее чем через полгода их работы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Об этом стало известно 24 декабря на заседании Совета развития общин и территорий, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Заседание проходило под председательством главы государства, на нем присутствовали также премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены Кабинета Министров.

"Мы говорили, что будем оценивать в конце года работу каждого. Я еще раз хочу поблагодарить всех и двух глав областных администраций [в том числе]. Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в государственном секторе Украины – сложная ситуация с кадрами из-за небольших зарплат.

"Когда мы вас выбирали, то мы понимали, что это вызов. Понимаю, что кто-то из вас проработал четыре месяца, кто-то  три, кто-то только вошел в работу. Но мы говорили о том, что будем смотреть на вас. Мы понимаем, что никто из вас не берет взяток, это очень важный момент, но, кроме этого, нужны еще конкретные результаты, потому что именно по результатам мы можем оценивать работу", – отметил глава государства. 

Указов об увольнении на сайте президента пока нет.

Мальский был назначен главой Львовской ОГА 5 июля. В тот же день на должность заступил и Бондаренко.

Теги: Львовская ОГА, Владимир Зеленский, Закарпатская ОГА, увольнение, Маркиян Мальский, Игорь Бондаренко
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