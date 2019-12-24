Спецдокладчик ООН назвала смехотворным приговор убийцам Хашогги

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард назвала смехотворным приговор суда в Саудовской Аравии в отношении участников убийства журналиста Джамала Хашогги. Об этом она написала в своем Twitter 23 декабря.
Калламард обратила внимание, что судебные слушания проходили за закрытыми дверями, что недопустимо в конкретном деле.
"Итог: наемные убийцы признаны виновными, приговорены к смертной казни. Организаторы же не только остаются на свободе, их почти не коснулись расследование и судебное разбирательство. Это противоречит справедливости. Это смехотворно", – подчеркнула спецдокладчик.
По ее словам, согласно международному праву в области прав человека, убийство Хашогги было внесудебной казнью, за которую несет ответственность государство Саудовская Аравия, однако суд не рассматривал в этом процессе роль государства.
Спецдокладчик ООН также указала, что генеральный консул Эр-Рияда в Турции был признан невиновным, хотя он позволил, чтобы здание дипмиссии и его кабинет стали местом преступления.
Калламард добавила, что суд не расследовал роль окружения наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в убийстве Хашогги.
"Подсудимые неоднократно заявляли, что выполняли приказы. Прокурор публично заявил, что личный советник кронпринца Сауд аль-Кахтани требовал похищения Джамала Хашогги (на том основании, что он является угрозой национальной безопасности). И все же он остается на свободе", – добавила Калламард.
Why the sentence today is anything BUT Justice for #JamalKhashoggi: a) the hearings were held behind closed door even though none of the justification for holding a trial in camera under international law applied to this particular trial— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) December 23, 2019
Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.
59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.
Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.
19 июня специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.
Последний свою причастность к убийству отрицает.
23 декабря суд в Саудовской Аравии признал восьмерых человек виновными в убийстве Хашогги. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Трое были признаны невиновными.