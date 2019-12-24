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Спецдокладчик ООН назвала смехотворным приговор убийцам Хашогги

Организаторов убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги судебное разбирательство не коснулось, виновными были признаны только исполнители, заявила спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард.

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Калламард: Суд не расследовал роль окружения наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в убийстве Хашогги
Калламард: Суд не расследовал роль окружения наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в убийстве Хашогги
Фото: ЕРА

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард назвала смехотворным приговор суда в Саудовской Аравии в отношении участников убийства журналиста Джамала Хашогги. Об этом она написала в своем Twitter 23 декабря.

Калламард обратила внимание, что судебные слушания проходили за закрытыми дверями, что недопустимо в конкретном деле.

"Итог: наемные убийцы признаны виновными, приговорены к смертной казни. Организаторы же не только остаются на свободе, их почти не коснулись расследование и судебное разбирательство. Это противоречит справедливости. Это смехотворно", – подчеркнула спецдокладчик.

По ее словам, согласно международному праву в области прав человека, убийство Хашогги было внесудебной казнью, за которую несет ответственность государство Саудовская Аравия, однако суд не рассматривал в этом процессе роль государства.

Спецдокладчик ООН также указала, что генеральный консул Эр-Рияда в Турции был признан невиновным, хотя он позволил, чтобы здание дипмиссии и его кабинет стали местом преступления. 

Калламард добавила, что суд не расследовал роль окружения наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в убийстве Хашогги.

"Подсудимые неоднократно заявляли, что выполняли приказы. Прокурор публично заявил, что личный советник кронпринца Сауд аль-Кахтани требовал похищения Джамала Хашогги (на том основании, что он является угрозой национальной безопасности). И все же он остается на свободе", – добавила Калламард.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.

19 июня специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.

Последний свою причастность к убийству отрицает.

23 декабря суд в Саудовской Аравии признал восьмерых человек виновными в убийстве Хашогги. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Трое были признаны невиновными.

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