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Переговоры по транзиту газа между Украиной и РФ продолжились в Вене 29 декабря – глава "Оператора ГТС Украины"

Цель переговоров между Украиной и РФ по транзиту газа – финализировать все договоры, отметил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

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10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года
Фото: EPA

В Вене (Австрия) 29 декабря продолжились переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом заявил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры", – написал он.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10157299837019081

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря 2019 года, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

"Газпром" 27 декабря выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

27 декабря Кабинет Министров Украины одобрил проект мирового соглашения между Украиной и "Газпромом".

Переговоры по согласованию контракта на транзит российского газа через Украину с 2020 года начались 26 декабря в Вене. По итогам работы 28 декабря глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявлял, что в переговорном процессе есть прогресс, но согласованных документов пока нет.

Теги: Россия, Украина, газ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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