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Газовые переговоры могут затянуться до 29 декабря – "Оператор ГТС Украины"

Украина и Россия продолжают в Вене переговоры по согласованию контракта на транзит российского газа через Украину с 2020 года, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

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В "Нафтогазі" заявляли, что контракт на транзит газа нужно подписать до 29 декабря
В "Нафтогазі" заявляли, что контракт на транзит газа нужно подписать до 29 декабря
Фото: ЕРА

Переговоры по согласованию контракта на транзит российского газа через Украину с 2020 года, которые начались 26 декабря в Вене, могут затянуться до 29 декабря. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сегодня. 

"Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня, и завтра", – заявил он. 

В то же время по одному пункту страны уже достигли договоренностей: "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сказал, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 27 декабря, что для завершения переговоров нужно еще "день-два".

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, переговоры, транзит, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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