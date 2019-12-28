Новак убежден, что "Северный поток – 2" запустят до конца 2020 года

Для достройки газопровода "Северный поток – 2" могут использовать трубоукладочное судно "Академик Черский" после дополнительной подготовки, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: EPA

Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года. Об этом журналистам 27 декабря заявил глава ведомства Александр Новак, пишет ТАСС.

Министр высказал уверенность, что газопровод будет запущен до конца 2020 года. По его словам, для достройки "Северного потока – 2" может быть использовано судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое время на его дополнительную подготовку.

ТАСС сообщает, что речь идет о трубоукладочном судне "Академик Черский", которое с 2016 года находится в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот".

Вначале в "Газпроме" прогнозировали, что введут "Северный поток – 2" в эксплуатацию до конца 2019 года, но дату перенесли. 21 ноября 2019 года вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.