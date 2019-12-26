В МИД России рассказали, как могут ответить на санкции США против "Северного потока – 2"

В ответ на санкции США против "Северного потока – 2" Россия может ввести запрет на въезд тем американским политикам, которые проявляли "наибольшую активность" в продвижении этих санкций, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Российские власти могут расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию в качестве одной из ответных мер за санкции против газопровода "Северный поток – 2". Об этом 25 декабря сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, ограничения на въезд в РФ могут ввести против тех американских политиков, которые проявляли "наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации (по "Северному потоку – 2". – "ГОРДОН") и других санкционных инициатив, а их немало, больше десятка разного рода проектов циркулируют в Конгрессе".

Рябков отметил, что американские списки по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, а у России такой практики нет.

"Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно могут путешествовать по нашей стране. Границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм", – пояснил он.

При этом Рябков отметил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении Соединенных Штатов за санкции против "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" заявлял, что проложено уже более 2300 км из около 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.