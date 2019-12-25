США будут усиливать давление на "Северный поток – 2" – Козак

Давление на "Северный поток – 2" со стороны США будет усиливаться, но Евросоюз заинтересован в защите своей энергетической безопасности, поэтому есть уверенность, что будет найден компромисс по наложенным на газопровод ограничениям, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Козак отметил, что российский газ на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США Фото: ЕРА

Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Козак уверен, что США будут усиливать давление на "Северный поток – 2". Об этом он заявил в интервью каналу "Россия 24".

"Наверное, давление будет расти. Но и возможности этого давления тоже не безграничны, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект. С учетом решения по Украине мы задействуем все маршруты, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы", – сказал он.

Козак отметил, что российский газ на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США.

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами решим эту проблему и найдем компромисс", – добавил российский вице-премьер.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" заявлял, что проложено уже более 2300 км из около 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.