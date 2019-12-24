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Гончар: Самостоятельно достроить "Северный поток – 2" россияне, несмотря на все их заявления, неспособны

Компании – трубоукладчики "Северного потока – 2" не будут "шутить" с американскими санкциями, так как в противном случае их менеджеры могут стать невъездными в США, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

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Гончар: Торжественной церемонии открытия "Северного потока 2" в ближайшее время ожидать не стоит. И неторжественной тоже
Гончар: Торжественной церемонии открытия "Северного потока – 2" в ближайшее время ожидать не стоит. И неторжественной тоже
Фото: radiosvoboda.org

Россия не сможет достроить газопровод "Северный поток – 2" без участия иностранных компаний – трубоукладчиков, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Строительство "Северного потока – 2" заморозится. Компании, которые занимаются укладкой труб, уже выходят из Балтийского моря. Они очень тщательно отслеживали ситуацию. И как только [президент США Дональд] Трамп подписал соответствующий закон, они тут же остановили работу. Потому что санкции США очень серьезные – начиная с корпоративного уровня и заканчивая персональными ограничениями для менеджмента. Они могут просто стать невъездными в США, а там у них бизнес и активы. Поэтому никто с этим шутить и рисковать не будет. Какие бы коврижки [президент РФ Владимир] Путин им ни предлагал. По крайней мере, до того времени, пока кто-то не придумает какие-нибудь компенсаторные механизмы. Но даже если им заплатят в десятикратном размере, персональные-то санкции против конкретных менеджеров все равно останутся", – отметил Гончар.

Он не исключает, что РФ попытается привлечь к строительству газопровода подрядчиков из Китая.

"Россияне будут искать возможности достроить "Северный поток – 2". Вместе с немцами. Более того, Германия будет бежать впереди паровоза, пытаясь через разные механизмы и судебные иски доказать неприемлемость американских санкций. Правда, на данный момент они не знают, что делать. В конечном итоге, думаю, юридически они что-то придумают. Но вот кто возьмет на себя риски? Вряд ли это будут компании из Европы. Вообще в мире не так много компаний, способных выполнять такие работы. Их можно сосчитать на пальцах одной руки. Чисто гипотетически, не исключена ставка на китайцев. Им санкции США – перпендикулярны. Но это не будет быстро. К тому же Китай не сильно уж и специализируется на строительстве подводных газопроводов. Самостоятельно достроить "Северный поток – 2" россияне, несмотря на все их заявления, неспособны. Это объект высокого уровня технологической сложности. А российские суда могут прокладывать трубу лишь где-то на мелководье", – подчеркнул собеседник.

По его словам, даже без санкций США 1 января 2020 года газопровод не ввели бы в эксплуатацию.

"Торжественной церемонии открытия "Северного потока – 2" в ближайшее время ожидать не стоит. И неторжественной тоже. Даже если бы для них все складывалось благополучно, 1 января могло бы быть разве что бутафорское открытие. Перерезали бы голубенькую ленточку и открыли бы бутафорский газовый краник, как это было с первым "Северным потоком". Но система бы точно не была готова к транспортировке газа. Это общая победа Украины, Польши, Литвы, США и так далее. Нужно понимать, что ключ от успеха или неуспеха этого проекта лежит в Вашингтоне. Вот он и сработал. Это результат системных усилий, корпоративной дипломатии "Нафтогазу" и отдельных неправительственных организаций. И это очень хорошо", – резюмировал Гончар.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" заявлял, что проложено уже более 2300 км из около 2460 км, газопровод достроен на 93%.

23 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что санкции США могут задержать строительство "Северного потока – 2" на несколько месяцев.

Теги: Россия, США, Германия, строительство, Михаил Гончар, газопровод, Северный поток – 2
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