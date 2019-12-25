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США могут сократить военные миссии по всему миру и сосредоточиться на противостоянии России и Китаю – The New York Times

Министр обороны США Марк Эспер оценивает возможность значительного сокращения или даже полного вывода американских военных из Западной Африки в качестве первого шага в глобальной передислокации войск, сообщили источники The New York Times.

На сегодня около 200 тыс. американских военнослужащих несут службу за границей, отмечает The New York Times
На сегодня около 200 тыс. американских военнослужащих несут службу за границей, отмечает The New York Times
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения количества военных миссий, ведущих борьбу с террористическими организациями по всему миру, чтобы сосредоточиться на противостоянии России и Китаю, сообщила 24 декабря американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники, министр обороны США Марк Эспер оценивает возможность значительного сокращения или даже полного вывода американских военных из Западной Африки в качестве первого шага в глобальной передислокации войск. В январе Вашингтон может отказаться от базы в Нигере и прекратить помощь французским войскам, ведущим боевые действия против боевиков в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Источники добавили, что после Африки может последовать вывод войск из Латинской Америки, а также сокращение численности контингента в Ираке и Афганистане.

В Пентагоне продолжаются соответствующие дискуссии, при этом вопрос пока не был вынесен на обсуждение в Конгресс США.

Издание также отмечает, что предлагаемое министерством обороны США сокращение численности войск в Западной Африке идет наперекор инициативе Госдепартамента по борьбе с ИГИЛ в этом регионе.

На сегодня около 200 тыс. американских военнослужащих несут службу за границей, отмечает The New York Times.

В письменном докладе главы Национальной разведки США Дэна Коутса, обнародованном в январе 2019 года, было указано, что Россия и Китай расширяют свое сотрудничество с целью создать противовес Соединенным Штатам на международном уровне.

В январе 2018 года министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны, в которой Россия и Китай названы военными оппонентами Соединенных Штатов и их союзников. Пентагон считает, что Москва и Пекин стремятся отменить международный порядок, который сложился со времен Второй мировой войны.


Теги: Россия, США, Китай, Африка, Пентагон, военные, New York Times, Марк Эспер
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