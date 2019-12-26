Россия может запретить въезд в страну политикам из США, инициировавшим санкции за "Северный поток – 2"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении США из-за санкций в отношении "Северного потока – 2", она будет реагировать "взвешенно".

Россия может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, в качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока – 2". Об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ограничения на въезд в Россию могут ввести в отношении тех американских политиков, которые проявляли наибольшую активность в продвижении санкций против российского газопровода и других антироссийских инициатив, отметил чиновник.

Он добавил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении США.

Рябков считает, что американские власти в 2020 году продолжат расширять санкции против РФ. Он подчеркнул, что Москва будет реагировать на такие меры "взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.