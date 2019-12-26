Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Россия может запретить въезд в страну политикам из США, инициировавшим санкции за "Северный поток – 2"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении США из-за санкций в отношении "Северного потока – 2", она будет реагировать "взвешенно".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рябков: Американские власти в 2020 году продолжат расширять санкции против РФ
Рябков: Американские власти в 2020 году продолжат расширять санкции против РФ
Фото: МИД России / Twitter

Россия может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, в качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока – 2". Об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ограничения на въезд в Россию могут ввести в отношении тех американских политиков, которые проявляли наибольшую активность в продвижении санкций против российского газопровода и других антироссийских инициатив, отметил чиновник.

Он добавил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении США. 

Рябков считает, что американские власти в 2020 году продолжат расширять санкции против РФ. Он подчеркнул, что Москва будет реагировать на такие меры "взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Теги: Россия, США, санкции, Северный поток – 2, Сергей Рябков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Голая правда". Вышел трейлер фильма с Дмитрием Ступкой, Каминской, Мишиной. Видео
  "Голая правда". Вышел трейлер фильма с Дмитрием Ступкой, Каминской, Мишиной. Видео
Дочь экс-жены Потапа показала детские снимки
Дочь экс-жены Потапа показала детские снимки
Спирс показала, как украсила дом к Рождеству
Спирс показала, как украсила дом к Рождеству
Plus size модель Грэм показала снимки последних недель беременности
Plus size модель Грэм показала снимки последних недель беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS