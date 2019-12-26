США готовятся к информационной войне с Россией – The Washington Post

Соединенные Штаты готовятся противодействовать вмешательству РФ в американские президентские выборы 2020 года, сообщили источники The Washington Post.

США разрабатывают тактику информационной войны против России, сообщила 25 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Эта тактика может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в в американские президентские выборы 2020 года.

Собеседники рассказали, что Киберкомандование США готовит стратегию, которая будет направлена против высших российских чиновников, руководителей служб безопасности и, возможно, "некоторых олигархов". Президента РФ Владимира Путина операция не затронет, поскольку такой шаг "был бы слишком провокационным".

Издание отмечает, что речь может идти о получении доступа к конфиденциальной информации о руководителях России. Еще один вариант – упор на разногласия между представителями российской элиты в информационном пространстве.

Операция, планируемая Киберкомандованием США, должна быть рассмотрена в Госдепартаменте США и ЦРУ, и потребует одобрения главы Пентагона.

The Washington Post пишет, что впервые США провели наступательную кибероперацию против России в 2018 году во время промежуточных выборов в американский парламент. Ее целью стало российское Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", связанное с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным. 16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям, среди которых Пригожин и его "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "Конкорд Кейтеринг". Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.

В заявлении глав ряда американских ведомств, опубликованном на сайте Пентагона 6 ноября 2019 года, было указано, что Россия, Китай и Иран могут вмешиваться в предстоящие выборы американского президента. 10 декабря после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Россию от вмешательства в американские выборы 2020 года.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу.