В США 11-й штат легилизировал рекреационное употребление марихуаны

1 января 2020 года в американском штате Иллинойс вступает в силу закон, который разрешает лицам в возрасте от 21 года покупать марихуану в немедицинских целях.

Медицинсккий каннабис в Иллинойсе легализировали в 2014 году Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года в американском штате Иллинойс вступает в силу закон, легализирующий использование каннабиса в рекреационных целях – нерегулярное, или эпизодическое употребление на досуге, не связанное с медицинскими показаниями. Об этом сообщает местный телеканал "ABC 7 Chicago".

Согласно закону, с начала 2020 года, лица в возрасте 21 года и старше смогут легально купить до 30 г цветка марихуаны, 5 г концентрата марихуаны, или до 500 г продуктов, содержащих активное вещество растения, например, пищевых продуктов.

Право продавать марихуану получат лицензированные компании и магазины. Как отмечает Reuters, они запланировали на 1 января промоакции и скидки покупателям.

Иллинойс стал 11 штатом США, в котором легализировали немедицинскую марихуану. Соответствующий законопроект был принят Генеральной ассамблеей штата 31 мая, губернатор Иллинойса Дженнифер Прицкер подписала его 25 июня, отмечает "ABC 7 Chicago".

Медицинский каннабис легилизировали в Иллинойсе в 2014 году.