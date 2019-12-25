В Сенат США внесли обновленный законопроект “санкций из ада” против России

Необходимость введения новых санкций в отношении России за вмешательство во внутренние дела США и агрессию против Украины, в соответствии с законопроектом сенаторов Линдси Грэма (Республиканская партия) и Роберта Менендеса (Демократическая партия), должна определяться на основании доклада Госдепартамента и разведки Соединенных Штатов.

Законопроект о “санкциях из ада” против России пока не рассматривался Конгрессом США Фото: pexels.com

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега из Демократической партии США Роберт Менендес внесли поправки в законопроект о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKA), которые определяют условия введения и снятия санкций против России. Обновленный законопроект опубликован на сайте Конгресса США 18 декабря.

DASKA предполагает введение ограничений против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах, а также против российского киберсектора и суверенного долга; запрет на сделки с государственным долгом России; а также запрет на инвестирование “в российские объекты экспортирования сжиженного газа” (трубопроводы) стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев.

Санкции могут вводиться за вмешательство во внутреннюю политику США или агрессию против Украины на основании совместного доклада Госдепартамента США и американской разведки. В случае принятия документа первые доклады по фактам вмешательства в дела США и агрессию против Украины должны быть подготовлены в течение 90 и 45 дней соответственно. В дальнейшем отчеты должны направляться в Конгресс каждые три месяца. Если Госдеп и разведка не найдут фактов, которые указывают на то, что РФ продолжает вмешиваться в американскую политику или поддерживать агрессию против Украины, санкции должны быть сняты.

Проект был впервые внесен на рассмотрение Сената в 2018 году. Подробнее о санкциях, которые предусмотрены законопроектом Грэма и Менендеса, можно прочесть в материале издания “ГОРДОН“.

Повторно законопроект был направлен в Сенат в феврале 2019-го. 18 декабря документ одобрил комитет Сената по международным отношениям, после чего его должны рассмотреть обе палаты Конгресса. В случае утверждения проект закона должен подписать президент США – затем он вступит в силу.

США с 2014 года ввели несколько пакетов санкций против России за аннексию Крыма и агрессию против Украину, с 2016-го Вашингтон ввел ряд ограничительных мер против Кремля в связи с вмешательством в президентские выборы.