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В Конгресс США внесли законопроект о нарушениях Россией прав верующих в Крыму и на оккупированном Донбассе

Россия преследует религиозные общины в аннексированном ею Крыму и на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, считают конгрессмены из Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер – авторы проекта закона, осуждающего притеснение Кремлем прав верующих.

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Россия несет ответственность за нарушения прав на территории, которую аннексировала или контролирует, заявили в Конгрессе США
Россия несет ответственность за нарушения прав на территории, которую аннексировала или контролирует, заявили в Конгрессе США
Фото: ЕРА

12 декабря конгрессмены из Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Палату представителей Конгресса законопроект, осуждающий притеснение Россией прав верующих в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает пресс-служба комиссии.

Сопредседатель Хельсинкской комиссии сенатор-республиканец Роджер Уикер намерен представить документ в Сенате на следующей неделе, сказано в релизе.

Кремль преследует религиозные общины в Крыму и на оккупированной территории Донбасса "более жестко и широко, чем в России", заявил Кливер.

Уилсон подчеркнул, что РФ более пяти лет оккупирует Крым и контролирует вооруженные формирования на Донбассе.

"Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру. Российские чиновники виновны, и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности", – добавил он.

В законопроекте сказано, что гонениям подвергаются крымские татары, верующие Православной церкви Украины, протестанты и члены религиозной организации "Свидетели Иеговы". Россия несет ответственность за нарушения прав на территории, которую аннексировала или контролирует, сказано в документе.

Если закон примут, президент США будет обязан принимать во внимание нарушения прав верующих на этих территориях, принимая решение, вносить ли РФ в перечень стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, США, Крым, религия, крымские татары, церковь, Конгресс США, аннексия, законопроект, протестанты, притеснение, сенатор, Свидетели Иеговы, конгрессмены, Джо Уилсон, Эммануэль Кливер
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