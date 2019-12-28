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Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с "Газпромом"

Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения по иску российского "Газпрома" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом.

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Украина подпишет мировое соглашение с "Газпромом"
Украина подпишет мировое соглашение с "Газпромом"
Фото: EPA

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения между Украиной и российской компанией "Газпром". Соответствующее распоряжение №1372-р было принято правительством 27 декабря.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли", – говорится в документе.

Также правительство уполномочило подписать соглашение министра юстиции Украины Дениса Малюську.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.

Переговоры по согласованию контракта на транзит российского газа через Украину с 2020 года, которые начались 26 декабря в Вене, могут затянуться до 29 декабря, сообщал 28 декабря глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Теги: Газпром, Кабинет Министров, газ, НАК Нафтогаз, АМКУ, Антимонопольный комитет
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