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Михаил Гончар
Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI".


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Сейчас у Зеленского уникальный шанс попросить "Нафтогаз" приостановить отзывы исков против "Газпрома", пока РФ не вернет Украине всех пленников

Хорошая новость от "Нафтогазу".

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,918 млрд – остаток по решению арбитража. Суммарно "Нафтогаз" по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд.

Плохая новость от околовластных кругов заключается в том, что планируемый обмен "всех на всех" Москва трансформировала лишь в очередную порцию обмена. Обмен "всех на всех" означает передачу Украине 227 пленных на Донбассе плюс 115 политических заключенных, находящихся в оккупированном Крыму и в РФ (это по данным омбудсмена Денисовой).

Сейчас же идет речь о том, что в Украину вернутся только 80 пленных из ОРДЛО. Ни одного из Крыма или тех, кто находится в российских колониях!

То есть Россия в очередной раз прибегла к "кидку". Сейчас выношу за скобки, как на это согласился Зе.

Сейчас у него есть уникальный шанс попросить "Нафтогаз" приостановить отзывы исков против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, пока Россия не вернет Украине всех пленников (227 плюс 115).

Нам некуда спешить в данном случае, даже если не будет подписан сейчас транзитный контракт. Подпишем позже.

Источник: Michael Gonchar / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, Михаил Гончар, Владимир Зеленский, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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