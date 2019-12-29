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Коболев о переговорах с "Газпромом": Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений нет

По словам главы "Нафтогазу" Андрея Коболева, на украино-российских газовых переговорах работают над межоператорским соглашением, договором о транзите и мировым соглашением между "Нафтогазом" и "Газпромом" по контрактам 2009 года.

Коболев о переговорах: Борьба идет за каждую запятую
Коболев о переговорах: Борьба идет за каждую запятую
Фото: ЕРА

По состоянию на 28 декабря, на газовых переговорах Украины с Россией есть прогресс, но нет согласованных документов. Об этом сообщил в Facebook глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

"Последние несколько дней наша команда работала с россиянами над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", – написал он.

Коболев объяснил, что стороны работают над межоператорским соглашением между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом"; договором об организации транзита газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"; а также мировым соглашением, которым "Нафтогаз" и "Газпром" признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", – подчеркнул глава "Нафтогазу".

Он отметил, что на переговорах не обсуждают судебные иски по захвату активов "Нафтогазу" в Крыму, обязательность прямых закупок у "Газпрома", штрафы Антимонопольного комитета Украины, так называемый "долг Януковича" и другие вопросы, не связанные с газом.

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10157166289653440

Переговоры по согласованию контракта на транзит российского газа через Украину с 2020 года, которые начались 26 декабря в Вене, могут затянуться до 29 декабря, сообщал 28 декабря глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

27 декабря Кабинет Министров Украины одобрил проект мирового соглашения между Украиной и "Газпромом".

"Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, переговоры, транзит, соглашение, Оператор газотранспортной системы Украины
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