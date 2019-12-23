Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту Путин проехал в кабине машиниста

На рельсовом автобусе, который открыл железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом, президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, отправившись из Керчи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин ехал из Крыма в РФ
Путин ехал из Крыма в РФ
Фото: ЕРА

23 декабря президент РФ Владимир Путин проехал в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров. Об этом сообщил в Twitter журналист "Кремлевского пула" Дмитрий Смирнов.

Он разместил видео из первого поезда.

Во время движения Путин, в частности, заявил, что "значительно мягче идет, чем автомобильный".

Поезд, на котором находился глава Кремля, состоял из трех вагонов.

По данным ТАСС, Путин выехал из крымского города Керчь и направился на рельсовом автобусе в Россию.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

В июне 2019 года Путин заявлял, что железнодорожную часть Крымского моста должны достроить до конца года.

Билеты на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, начали продавать в ноябре.

Теги: Владимир Путин, Крым, Керчь, Керченский пролив, мост, поезда, Крымский мост, Дмитрий Смирнов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
  "Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг
Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг
  "Под откос". Вышел трейлер фильма. Видео
  "Под откос". Вышел трейлер фильма. Видео
В британском шоу "Танцы на льду" приняла участие однополая пара
В британском шоу "Танцы на льду" приняла участие однополая пара
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS