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Путин считает, что в конституции РФ можно отменить оговорку "подряд", касающуюся двух президентских сроков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оговорка "подряд" по поводу президентских сроков в конституции "смущает некоторых российских политологов и общественных деятелей".

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Путин: Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента
Путин: Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово "подряд" касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля.

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку "подряд". У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное", – заявил Путин. 

В конституции РФ указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а затем выиграл президентские выборы 2018 года.

Срок полномочий Путина истекает в 2024 году, в следующих выборах он участвовать не сможет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция
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