"Исконно русские болота могут поместиться в одну Московскую область". Турчинов ответил Путину

Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области. Так экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли".

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов 19 декабря прокомментировал на своем сайте заявление президента России Владимира Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли".

"Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области", – отметил Турчинов.

Он добавил, что "имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, является реальной угрозой миру и безопасности в Европе".

"Аналогичные стремления [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам самой кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину – с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", – заявил экс-секретарь СНБО.

19 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы "исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения". "Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине", – сказал Путин. По его словам, это "наследие государственного строительства" лидера большевиков Владимира Ленина.