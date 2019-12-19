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Цимбалюк – Путину: Если бы украинские танки были на Кубани, вы изменили бы к нам отношение. Видео

Корреспондент украинского информагентства УНИАН в России Роман Цимбалюк заявил 19 декабря на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, что Россия изменила бы отношение к Украине, если бы на Кубани находились украинские танки. Видео опубликовано на канале RT в YouTube. "Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то вы тоже немножечко к нам изменили отношение", – сказал Цимбалюк. "Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?" – спросил Путин. Украинский журналист ответил, что в Украине основной боевой танк – Т-64, произведенный в Харькове. Путин сказал, что это "советская машина".

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Путин: Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?
Путин: Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?
Фото: ЕРА
видео

Видео: RT на русском / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, танки, Роман Цимбалюк, журналисты, пресс-конференция
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