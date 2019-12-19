Цимбалюк о пресс-конференции Путина: Впервые сюда вырвали товарищей из ОРДЛО. Это была команда из Кремля – прислать "местную прессу"

На прошедшей сегодня в Москве пресс-конференции президента РФ Владимира Путина впервые участвовала "местная пресса" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк, который был на этом мероприятии.

"С точки зрения шоу – все было как обычно. Сил и средств на это шоу Москва не жалеет. Это главное пропагандистское мероприятие, где Путин показывает, что он очень сильный, мудрый и эрудированный. Мол, мы пиндосам покажем, а украм ни Крым, ни Донбасс не отдадим. Все, что Путин говорит, – это, по сути, выдвижение территориальных претензий. У россиян, особенно из регионов, лишь одна просьба – Путин, помоги! Из нового: впервые сюда вырвали товарищей из ОРДЛО. Они даже пытались цепляться ко мне, рассказывали, будто мы мешаем им жить. Но это была команда из Кремля – прислать "местную прессу". И это говорит о том, что никаких изменений в обозримом будущем на оккупированных территориях Донбасса не будет. Собственно это подтвердил и сам Путин", – отметил Цимбалюк.

По его словам, российские участники пресс-конференции президента РФ представляют собой филиал пресс-службы Кремля.

"В целом россияне на таких мероприятиях работают не как журналисты, а как филиал пресс-службы Кремля. Все настроено на то, чтобы показать – их лидер самый лучший и гениальный. Возможности подискутировать там нет. Я, кстати, поговорил с представителями федеральных телеканалов РФ. И у всех один вопрос: "Вот, Роман, мы же тебя тут не трогаем. Но как ты думаешь, разве же это не плохо, что наших коллег не пускают в Украину? Это же нарушение свободы слова". А я им отвечаю, что это вопрос не журналистики. Я думаю, нашим журналистам тоже не сладко бы работалось в РФ, если бы украинские танки были на Кубани. Но они даже не слушают ответ, им важно записать картинку, чтобы потом в нужном виде подложить под синхрон", – сказал журналист.

По его мнению, Путин не заинтересован в том, чтобы найти общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как и не был заинтересован в налаживании отношений с его предшественником Петром Порошенко.

"Путин, отвечая на мой вопрос о расформировании оккупационных администраций на Донбассе, дал понять, что мы не договоримся. И Донбасс они не отдадут. Путин прямо говорит, что плевать он хотел на Зеленского, на Порошенко – ему побоку фамилия президента Украины. А наши товарищи думают, что поулыбаются и с ними договорятся. Но это не что иное, как заблуждение. Все эти нормандские встречи позицию Кремля по Донбассу не меняют. Путин прямо сказал, что танки и артиллерия поставляется в ОРДЛО из стран, которые симпатизируют этим псевдогосударственным образованиям. И это говорит президент РФ! Кто им симпатизирует? Разве их кто-то признал? Он недвусмысленно дал понять, что за этим стоит Россия", – резюмировал Цимбалюк.

19 декабря в Москве Путин провел ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечал на вопросы журналистов. Мероприятие продлилось более четырех часов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.