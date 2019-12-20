"Европейская солидарность" потребовала от Зеленского реакции на слова Путина об "исконно русских территориях"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории, которые к ней вообще никогда не имели никакого отношения". В партии "Европейская солидарность" возмущены такими словами и требуют реакции на них от украинского президента Владимира Зеленского.

Партия "Европейская солидарность" требует от президента Украины Владимира Зеленского публичной реакции на заявление российского президента Владимира Путина об украинских территориях. Об этом пресс-служба политсилы сообщила 19 декабря.

На пресс-конференции Путин сказал, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории, которые к ней вообще никогда не имели никакого отношения". Он уточнил, что имеет в виду Причерноморье – "западные российские земли".

"Партия "Европейская солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли". Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина об "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова", – говорится в заявлении.

В политсиле считают, что "с нынешним режимом в РФ не о чем договариваться и Путину верить нельзя".

"Европейская солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим получением Украиной членства в НАТО",– заявили в партии.

Зеленский и Министерство иностранных дел Украины пока не реагировали на заявление Путина.