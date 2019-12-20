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"Европейская солидарность" потребовала от Зеленского реакции на слова Путина об "исконно русских территориях"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории, которые к ней вообще никогда не имели никакого отношения". В партии "Европейская солидарность" возмущены такими словами и требуют реакции на них от украинского президента Владимира Зеленского.

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Зеленский пока не реагировал на слова Путина
Зеленский пока не реагировал на слова Путина
Фото: EPA

Партия "Европейская солидарность" требует от президента Украины Владимира Зеленского публичной реакции на заявление российского президента Владимира Путина об украинских территориях. Об этом пресс-служба политсилы сообщила 19 декабря.

На пресс-конференции Путин сказал, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории, которые к ней вообще никогда не имели никакого отношения". Он уточнил, что имеет в виду Причерноморье – "западные российские земли".

"Партия "Европейская солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли". Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина об "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова", – говорится в заявлении.

В политсиле считают, что "с нынешним режимом в РФ не о чем договариваться и Путину верить нельзя".

"Европейская солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим получением Украиной членства в НАТО",– заявили в партии.

Зеленский и Министерство иностранных дел Украины пока не реагировали на заявление Путина.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СССР, Владимир Зеленский, Европейская солидарность
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