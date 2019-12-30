"Приветствую взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами". Сайдик призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей

Стороны конфликта на Донбассе должны прилагать все необходимые усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем выполнения Минских соглашений, в том числе с учетом рекомендаций "Нормандской четверки", заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО и призвал к дальнейшему выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении Сайдика, опубликованном 29 декабря на сайте ОБСЕ.

"Я искренне приветствую взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами в соответствии с общим решением трехсторонней контрактной группы с участием представителей определенных областей Украины – Донецкой и Луганской, – принятым 23 декабря 2019 года. Это очень важный шаг, которого давно ожидали как удерживаемые, так и их родственники и друзья. Проведенный накануне новогодних и рождественских праздников, он имеет особый символический резонанс", – отметил Сайдик.

Он выразил благодарность за проведенную работу членам ТКГ.

"Высоко оценивая сегодняшние результаты, я призываю стороны и впредь прилагать все необходимые усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины посредством полного и всестороннего осуществления Минских соглашений, в том числе с учетом рекомендаций "Нормандской четверки", – добавил Сайдик.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.