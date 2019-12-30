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Баканов: Мы будем работать и дальше, пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и квазиреспублик, не окажутся дома

Защита национальных интересов – это прежде всего забота о гражданах, где бы они ни находились, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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76 украинцев были освобождены в рамках обмена
76 украинцев были освобождены в рамках обмена
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины продолжит работать над освобождением всех пленных украинцев, заявил 29 декабря в аэропорту Борисполь глава СБУ Иван Баканов, сообщил пресс-центр СБУ.

"Мы будем работать и дальше, пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и квазиреспублик, не окажутся дома. Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства. Национальные интересы – это, прежде всего, постоянная защита и забота о наших гражданах, где бы они ни находились", – сказал Баканов.

Он подчеркнул, что СБУ продолжит прилагать максимум усилий, чтобы "инициатива президента Владимира Зеленского об освобождении всех украинских граждан была реализована на все 100 процентов".

"Украина не оставляет в беде своих соотечественников. Спасибо всем, кто был вовлечен в процесс обмена. В сегодняшнем результате – ваша большая заслуга", – добавил Баканов.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Они прилетели в киевский аэропорт Борисполь. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: СБУ, Украина, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Иван Баканов, обмен удерживаемыми лицами, Служба безопасности Украины
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