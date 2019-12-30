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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обмене удерживаемыми лицами: Как мы говорили, так и сделали – до Нового года

Обмен удерживаемыми лицами, состоявшийся 29 декабря, – это большая победа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Самое главное люди дома
Зеленский: Самое главное – люди дома
Фото: president.gov.ua

Состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО – это выполнение первой части договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в нормандском формате в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в аэропорту Борисполь, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "Нормандской четверки". Все, о чем договаривались в этом вопросе, выполнено", – сказал Зеленский.

Он назвал большим достижением освобождение украинцев из плена и их возвращение на подконтрольную Украине территорию, к родным и близким.

"Я хочу поздравить всех украинцев. Я не знаю, как это назвать. Большая победа. Самое главное – люди дома", – продолжил президент.

Он отметил, что 29 декабря был освобожден 81 человек. 76 из них вернулись в Украину, а "пятеро остались на временно оккупированных территориях со своими семьями".

Зеленский подчеркнул, что если эти люди выразят желание переехать на подконтрольную Украине территорию, им будет предоставлена такая возможность.

"Самое главное – люди дома. Как мы говорили, так и сделали – до Нового года. Поэтому будут встречать Новый год в семьях, дома, с родителями, с детьми. Это прекрасно", – сказал Зеленский.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Украина, Новый год, Донбасс, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами
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