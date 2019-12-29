Зеленский подписал закон, касающийся депутатской неприкосновенности

Согласно проекту закона, который подписал президент Владимир Зеленский, данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований имеет право вносить генеральный прокурор Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря подписал закон №388-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Об этом сообщается на сайте парламента.

"Документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами. В то же время в целях соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (разыскных) и негласных следственных (разыскных) действий", – заявили в пресс-службе главы государства.

В первом чтении проект закона №2237 приняли 3 декабря. 17 декабря профильный комитет поддержал поправки к документу.

18 декабря законопроект был принят во втором чтении. Согласно проекту закона, данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований имеет право вносить генеральный прокурор Украины. Кроме того, согласно принятым поправкам, ходатайства о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведении других следственных разыскных действий в отношении нардепов должны быть согласованы с генеральным прокурором. Эти ходатайства может поддержать глава ГПУ, а не парламент, как было раньше.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро призывали Зеленского ветировать закон, так как он, по их мнению, снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону. Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.