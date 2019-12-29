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Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря

Закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, устанавливает уголовную ответственность за незаконные добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, а также за уклонение от рекультивации земель.

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Зеленский подписал закон 27 декабря
Зеленский подписал закон 27 декабря
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря подписал закон 402-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря". Об этом сообщается на сайте парламента.

Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря.

Закон устанавливает уголовную ответственность за незаконные добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, а также за уклонение от рекультивации земель. Документ предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы. Начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 34 тыс. грн) за 1 га земли.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Теги: Верховная Рада, Украина, Владимир Зеленский, закон, янтарь
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