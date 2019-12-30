Освобожденные украинские военные проходят медицинское обследование

В Главном военном госпитале Министерства обороны Украины готовы предоставить освобожденным в результате обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО 12 украинским военным любую необходимую медицинскую помощь, в том числе психологическую.

После обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО освобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Все 12 бойцов будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы. В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных сил Украины и военные психологи, отметили в ведомстве.

По словам начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы Анатолия Казьмирчука, предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

"Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней. Поэтому специалистами нашего центра будут проведены предварительные обследования. Но прежде всего мы предоставим возможность нашим пациентам отдохнуть, чтобы завтра утром уже более подробно изучить особенности течения тех или иных заболеваний. Мы начнем комплексное обследование, и в дальнейшем кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Необходимые специалисты, которые владеют этой методикой, в нашем центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь", – отметил Казьмирчук.

Он добавил, что сейчас военнослужащие обеспечены всем необходимым.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.