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Олег Вишняков
Олег Вишняков

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины.


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Все пишут – почему в ОРДЛО отдали больше людей, чем вернули? А Израиль в 2011-м обменял 1027 заключенных на одного своего человека

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Вчера читал ленту Facebook. Все пишут об обмене:

  • не на тех, кого надо, обменяли;
  • почему так мало военных ВСУ среди удерживаемых;
  • зачем отдали киллеров, террористов, беркутовцев и т.д;
  • почему в ОРДЛО отдали больше людей, чем вернули;
  • там еще остались люди, это не "всех на всех".

Каждый раз, когда такое читаешь, вспоминается опыт Израиля. В 1983-м Израиль выдал 4830 палестинцев за шесть своих солдат. А в 2011-м обменял 1027 заключенных на одного своего человека!

Это я к чему: здесь нет легких решений. И никогда не будет. Свои – не свои, много – мало людей, важные – не важные. Пока мы спорим, в это время люди вернулись домой.

76 людей. Некоторые из них годами не видели родных! 12 военных. Наших героев! Они это заслужили!

Еще около 300 людей остаются в плену. Верю, что это ненадолго...

К сожалению, мы не можем вернуть тех, кого уже нет в живых, но мы могли вернуть живых. Мне кажется, это важнее...

Источник: Олег Вишняков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Израиль, ВСУ, ОРДЛО, Олег Вишняков, обмен удерживаемыми лицами
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