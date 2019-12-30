Все пишут – почему в ОРДЛО отдали больше людей, чем вернули? А Израиль в 2011-м обменял 1027 заключенных на одного своего человека

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины.
Вчера читал ленту Facebook. Все пишут об обмене:
Каждый раз, когда такое читаешь, вспоминается опыт Израиля. В 1983-м Израиль выдал 4830 палестинцев за шесть своих солдат. А в 2011-м обменял 1027 заключенных на одного своего человека!
Это я к чему: здесь нет легких решений. И никогда не будет. Свои – не свои, много – мало людей, важные – не важные. Пока мы спорим, в это время люди вернулись домой.
76 людей. Некоторые из них годами не видели родных! 12 военных. Наших героев! Они это заслужили!
Еще около 300 людей остаются в плену. Верю, что это ненадолго...
К сожалению, мы не можем вернуть тех, кого уже нет в живых, но мы могли вернуть живых. Мне кажется, это важнее...
Источник: Олег Вишняков / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора