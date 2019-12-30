Песков заявил, что Путин использовал свой "авторитет" при обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не вступает в контакты с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Песков: Президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин использовал свой "авторитет" в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО (оккупированными районами Донецкой и Луганской областей), заявил 30 декабря журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По словам Пескова, "фактически прямых двусторонних контактов с представителями "ДНР" и "ЛНР" нет". Спикер Кремля отметил, что "если бы они были, наверное, дела бы шли гораздо легче".

Он добавил, что "президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену".

29 декабря в контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО более 120 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.