Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Участники бандформирований предпочтут отсидеть в Украине, чем вернуться в "ЛДНР". Они знают, чем это для них закончится – волонтер Котенко

До следующей встречи "Нормандской четверки" никто переговоры о новом обмене удерживаемыми лицами вести не будет. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил руководитель центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Котенко: Как теперь будут возвращать наших людей из ОРДЛО? Ведь серьезный обменный фонд мы уже отдали
Котенко: Как теперь будут возвращать наших людей из ОРДЛО? Ведь серьезный обменный фонд мы уже отдали
Фото: Олег Котенко / Facebook

Арестованные участники незаконных вооруженных формирований предпочтут отсидеть тюремный срок в Украине, чем вернуться в "ЛДНР". Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил руководитель центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко.

29 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что Киев будет договариваться о возвращении из ОРДЛО еще 300 пленных.

"Я не знаю, откуда Лутковская взяла данные о количестве людей, которые остаются удерживаемыми в ОРДЛО. Нашей организации известно, что на оккупированной территории остаются около 100 человек. Плюс – минус это число может меняться, так как могут задержать еще кого-то. Согласно нашим исследованиям и пониманию ситуации, в Донецкой и Луганской областях всего удерживали около 200 человек. Из них 76 вернули Украине. То есть остаются там где-то 130 человек. Другое дело, что не все родственники удерживаемых лиц обращаются к нам для решения этого вопроса. Мы это допускаем. Единственным органом в Украине, который где-то на 90% знает точные цифры, является центр при СБУ, занимающийся обменом военнопленных. Последний раз называлось число – 227. Вероятнее всего, оно преувеличено. Если только туда не включили без вести пропавших", – отметил Котенко.

Он подчеркнул, что Украина отдала оккупантам серьезный обменный фонд.

"Возникает вопрос – как теперь будут возвращать наших людей? Ведь серьезный обменный фонд мы уже отдали. Если мы шли на самые крайние меры, отдавая даже беркутовцев и террористов, то нужно уже было требовать освобождения как можно большего количества людей. А так мы выполнили не условия своего сердца, а то, что навязала нам Москва. Да, сказать, что у нас вообще не осталось людей на обмен, нельзя. У нас больше тысячи человек, которые проходят по статьям о сепаратизме, участии в незаконных вооруженных формированиях и так далее. Но проблема в том, что "ЛДНР" не хотят их к себе брать. Большая часть из них – процентов на 80 – будут "отказники". Те, кто участвовал в бандформированиях, в ОРДЛО не вернутся. Они, по сути, оттуда убегали как раз. Эти люди предпочтут отсидеть в Украине, чем вернуться в "ЛДНР". Они знают, чем это для них закончится. И это при том, что некоторые из них получили тут до семи лет", – сказал собеседник.

По его мнению, до следующей встречи "Нормандской четверки" переговоров о новом обмене не будет.

"Я могу привести массу примеров, когда людей обменяли и теперь они снова воюют против своего желания. Там выбор небольшой – либо будешь арестован, либо бери в руки автомат. Если обменянные люди не соглашаются воевать, они "ЛДНР" не интересны. Многим просто не нужно туда возвращаться – их семьи и дома здесь. Сейчас все прекращается, и до следующей встречи "Нормандской четверки" никто переговоры об обмене вести не будет. А разговоры о том, что будут договариваться об освобождении еще 300 человек, – это эйфория. Она быстро проходит, и в итоге все откладывается в долгий ящик. В итоге вопрос следующего обмена затянется на годы", – резюмировал Котенко.

29 декабря в контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО более 120 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Украина, Валерия Лутковская, пленные, Олег Котенко, ОРДЛО, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS