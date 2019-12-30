Участники бандформирований предпочтут отсидеть в Украине, чем вернуться в "ЛДНР". Они знают, чем это для них закончится – волонтер Котенко

Арестованные участники незаконных вооруженных формирований предпочтут отсидеть тюремный срок в Украине, чем вернуться в "ЛДНР". Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил руководитель центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко.

29 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что Киев будет договариваться о возвращении из ОРДЛО еще 300 пленных.

"Я не знаю, откуда Лутковская взяла данные о количестве людей, которые остаются удерживаемыми в ОРДЛО. Нашей организации известно, что на оккупированной территории остаются около 100 человек. Плюс – минус это число может меняться, так как могут задержать еще кого-то. Согласно нашим исследованиям и пониманию ситуации, в Донецкой и Луганской областях всего удерживали около 200 человек. Из них 76 вернули Украине. То есть остаются там где-то 130 человек. Другое дело, что не все родственники удерживаемых лиц обращаются к нам для решения этого вопроса. Мы это допускаем. Единственным органом в Украине, который где-то на 90% знает точные цифры, является центр при СБУ, занимающийся обменом военнопленных. Последний раз называлось число – 227. Вероятнее всего, оно преувеличено. Если только туда не включили без вести пропавших", – отметил Котенко.

Он подчеркнул, что Украина отдала оккупантам серьезный обменный фонд.

"Возникает вопрос – как теперь будут возвращать наших людей? Ведь серьезный обменный фонд мы уже отдали. Если мы шли на самые крайние меры, отдавая даже беркутовцев и террористов, то нужно уже было требовать освобождения как можно большего количества людей. А так мы выполнили не условия своего сердца, а то, что навязала нам Москва. Да, сказать, что у нас вообще не осталось людей на обмен, нельзя. У нас больше тысячи человек, которые проходят по статьям о сепаратизме, участии в незаконных вооруженных формированиях и так далее. Но проблема в том, что "ЛДНР" не хотят их к себе брать. Большая часть из них – процентов на 80 – будут "отказники". Те, кто участвовал в бандформированиях, в ОРДЛО не вернутся. Они, по сути, оттуда убегали как раз. Эти люди предпочтут отсидеть в Украине, чем вернуться в "ЛДНР". Они знают, чем это для них закончится. И это при том, что некоторые из них получили тут до семи лет", – сказал собеседник.

По его мнению, до следующей встречи "Нормандской четверки" переговоров о новом обмене не будет.

"Я могу привести массу примеров, когда людей обменяли и теперь они снова воюют против своего желания. Там выбор небольшой – либо будешь арестован, либо бери в руки автомат. Если обменянные люди не соглашаются воевать, они "ЛДНР" не интересны. Многим просто не нужно туда возвращаться – их семьи и дома здесь. Сейчас все прекращается, и до следующей встречи "Нормандской четверки" никто переговоры об обмене вести не будет. А разговоры о том, что будут договариваться об освобождении еще 300 человек, – это эйфория. Она быстро проходит, и в итоге все откладывается в долгий ящик. В итоге вопрос следующего обмена затянется на годы", – резюмировал Котенко.

29 декабря в контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО более 120 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.