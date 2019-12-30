Издание Der Spiegel назвало обмен Украины с ОРДЛО неравноправным

В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, президент РФ Владимир Путин не чувствует на себе давления, которое бы заставило его добиваться быстрых результатов от Минских соглашений, пишет издание Der Spiegel.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось заплатить высокую цену за освобождение украинцев в ходе последнего обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО – обмен был неравноправным. Об этом говорится в материале немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 29 декабря.

Издание напоминает, что украинская сторона передала пятерых бойцов расформированной милицейской роты "Беркут", которых в Украине обвиняли в расстрелах участников Евромайдана, чему родственники погибших активистов пытались воспрепятствовать.

По мнению журналиста Der Spiegel, это еще раз указывает на то, насколько неравной является война на Донбассе. Без уступок со стороны Кремля, который поддерживает боевиков материально, военными и идеологическими методами, конфликт вряд ли закончится, считает автор материала.

Издание напоминает, что Зеленский хочет изменить Минские соглашения, однако Кремль на это не пойдет. Президент РФ Владимир Путин хочет добиться только той их части, где речь идет о выборах на оккупированном Донбассе. По словам журналиста, только так Кремль сможет закрепить свою власть в Украине.

В настоящее время нет свидетельств того, что Путин готов отказаться от этого плана – "в отличие от Зеленского, Путин не чувствует давления, которое бы заставляло его добиваться результатов как можно быстрее", говорится в материале.

29 декабря в контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.