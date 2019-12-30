Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Издание Der Spiegel назвало обмен Украины с ОРДЛО неравноправным

В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, президент РФ Владимир Путин не чувствует на себе давления, которое бы заставило его добиваться быстрых результатов от Минских соглашений, пишет издание Der Spiegel.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обмен состоялся 29 декабря
Обмен состоялся 29 декабря
Фото: ЕРА

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось заплатить высокую цену за освобождение украинцев в ходе последнего обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО – обмен был неравноправным. Об этом говорится в материале немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 29 декабря.

Издание напоминает, что украинская сторона передала пятерых бойцов расформированной милицейской роты "Беркут", которых в Украине обвиняли в расстрелах участников Евромайдана, чему родственники погибших активистов пытались воспрепятствовать

По мнению журналиста Der Spiegel, это еще раз указывает на то, насколько неравной является война на Донбассе. Без уступок со стороны Кремля, который поддерживает боевиков материально, военными и идеологическими методами, конфликт вряд ли закончится, считает автор материала.  

Издание напоминает, что Зеленский хочет изменить Минские соглашения, однако Кремль на это не пойдет. Президент РФ Владимир Путин хочет добиться только той их части, где речь идет о выборах на оккупированном Донбассе. По словам журналиста, только так Кремль сможет закрепить свою власть в Украине.

В настоящее время нет свидетельств того, что Путин готов отказаться от этого плана – "в отличие от Зеленского, Путин не чувствует давления, которое бы заставляло его добиваться результатов как можно быстрее", говорится в материале.

29 декабря в контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS