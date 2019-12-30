Спасение жизни – самое большее, что может сделать для человека государство. А кто возражает – милости просим "на подвал" в "ДНР" или "ЛНР"

Спасение человеческой жизни – самое большее, что может сделать для человека государство.

А если кто-то возражает – милости просим "на подвал" в какой-нибудь "ДНР" или "ЛНР".

Однажды со мной на канале работал человек, который во всех эфирах верещал за "війну до останнього патрона". Я все ждала, когда это чмо попросится добровольцем на фронт. Но нет, ведет по-прежнему светскую жизнь, мечтает о следующем проекте, где он будет верещать, сверкая очками. Да, так вот.

Если кто-то считает обмен неправомерным, пусть представит на месте этих ребят своих родителей, сестру, ребенка или любимого.

Осуждают они...

Источник: Наташа Влащенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора