Клуб читателей
ГОРДОН
 
Наташа Влащенко
Наташа Влащенко

Украинская телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK. 


все материалы автора

Спасение жизни – самое большее, что может сделать для человека государство. А кто возражает – милости просим "на подвал" в "ДНР" или "ЛНР"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Спасение человеческой жизни – самое большее, что может сделать для человека государство.

А если кто-то возражает – милости просим "на подвал" в какой-нибудь "ДНР" или "ЛНР".

Однажды со мной на канале работал человек, который во всех эфирах верещал за "війну до останнього патрона". Я все ждала, когда это чмо попросится добровольцем на фронт. Но нет, ведет по-прежнему светскую жизнь, мечтает о следующем проекте, где он будет верещать, сверкая очками. Да, так вот.

Если кто-то считает обмен неправомерным, пусть представит на месте этих ребят своих родителей, сестру, ребенка или любимого.

Осуждают они...

Источник: Наташа Влащенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, ДНР, ЛНР, Наташа Влащенко, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года G
Борис ГАВРИЛЕЦ
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS