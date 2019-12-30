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Путин не упомянул Зеленского в новогоднем поздравлении мировым лидерам

Как и в случае с экс-президентом Украины Петром Порошенко, глава российского государства Владимир Путин не упомянул Владимира Зеленского в своем поздравлении с новогодними и рождественскими праздниками.

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Путин поздравил мировых лидеров с предстоящими праздниками
Путин поздравил мировых лидеров с предстоящими праздниками
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин направил поздравления с новогодними и рождественскими праздниками главам иностранных государств и правительств, а также руководителям международных организаций. В списке, обнародованном на сайте Кремля, нет фамилии президента Украины Владимира Зеленского.

Свои поздравления Путин направил главам стран СНГ, непризнанных Абхазии и Южной Осетии, президентам латиноамериканских стран, в том числе Венесуэлы. Он поздравил папу римского, лидеров стран Евросоюза, США, Израиля, Индии, Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Японии, Кубы, Сербии, Турции, ЮАР.

Российский лидер также поздравил руководителей международных организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерриша и главного исполнительного директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, а также ряд бывших глав иностранных государств и правительств, политических деятелей, в том числе Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.

В преддверии Нового, 2015-го, года Путин впервые не поздравил президента Украины – на тот момент им стал Петр Порошенко.

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина, Владимир Зеленский
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