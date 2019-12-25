Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером и в солидарности с нацистами в еврейском вопросе

Продолжая заочный диалог с польскими властями о роли во Второй мировой войне, президент РФ Владимир Путин сказал, что в российских архивах достаточно трофейных документов, подтверждающих сговор польских властей с Гитлером накануне Второй мировой войны.

На расширенной коллегии министерства обороны РФ 24 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что Польша накануне Второй мировой войны действовала в сговоре с фашистской Германией. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

"Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Последней! Все остальные ведущие страны Европы это сделали до СССР. Да, пакт Молотова – Риббентропа, да, он был подписан… И там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое! Начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них был договор с Чехословакией о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии", – подчеркнул Путин на коллегии 24 декабря.

Он уверяет, что из архивных документов понятно: Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры.

"А на так называемой Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши, отчасти – Венгрии… Прямо представлял интересы, а потом еще полякам сказал: "Вы знаете, трудно было отстаивать ваши интересы". У нас это все в документах есть. Слава богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи еще из европейских стран после Второй мировой войны", – сказал российский президент.

Он сказал, что его задело, как Гитлер и официальные представители Польши обсуждали еврейский вопрос.

"Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии! Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку! На вымирание! На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку: "Когда я это услышал, – пишет он, – я ему ответил…" Фюреру он ответил, Гитлеру… "Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь, свинья антисемитская – по-другому сказать нельзя", – отметил Путин.

Он добавил, что в РФ достаточно материалов, "чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, о наших дедах, обо всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом".

Мюнхенское соглашение 1938 года – соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29-го на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Чехословакия и связанный с ней СCCH на конференцию приглашены не были. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. 1 октября 1938 года, не дожидаясь, немецкий вермахт вторгся в Чехословакию и занял Судеты. В этот же день Чехословакия была вынуждена вывести свои войска из Тешинской области, которая 2 октября была занята Польшей.