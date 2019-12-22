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В МИД Польши назвали пропагандой слова Путина о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши отметили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

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Путин: Советский Союз стал последним государством Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении
Путин: Советский Союз стал последним государством Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении
Фото: ЕРА

Слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, сказанные им во время пресс-конференции 19 декабря, являются пропагандой, заявили 21 декабря в министерстве иностранных дел Польши.

Расшифровка пресс-конференции Путина опубликована на сайте Кремля.

По словам президента России, Советский Союз стал последним государством Европы, "которое подписало с Германией пакт о ненападении".

"Все остальные до этого подписали. А что надо было делать Советскому Союзу? Оставаться один на один? Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района – Тешинский и еще там второй район. И все, и забрала их. Вот и все. Ультиматум выдвинули фактически. Целую группировку создали для агрессии. Не потребовалось, потому что просто Чехословакия сдалась под этим нажимом и отдала эти территории. Но сделали то же самое. Кстати говоря, да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство: войска зашли-то, зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем бы было даже разговаривать на эту тему. Понимаете?" – сказал Путин.

В МИД Польши подчеркнули, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

В заявлении указано, что такую пропаганду, демонстрирующую "фальшивую картину" исторических событий, осудил даже один из руководителей СССР Никита Хрущев. 

В МИД Польши напомнили, что несмотря на пакт о ненападении, 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а 17 сентября к ней присоединился СССР, напавший с востока. Тогда под оккупацией СССР оказалось 52% территорий Польши с 13 млн населения, которые затем подверглись массовым репрессиям.

"Тщательный и критичный взгляд на историю вместо ведения пропаганды позволил бы почтить память миллионов жертв сталинских репрессий, в частности и с российской стороны", – отметили в польском министерстве.

В период между 1939-м и 1941 годом, по данным МИД Польши, были арестованы около 107 тыс. человек, депортированы в СССР 380 тыс. граждан Польши, а почти всех из более 22 тыс. польских офицеров, попавших в плен, весной 1940 года расстреляли в Катыни и других городах. Советские репрессии в 1939–1944 годах коснулись более 500 тыс. поляков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, МИД, Польша, СССР, пропаганда, МИД Польши, Вторая мировая война
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