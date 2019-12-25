"Некоторые люди не должны были родиться". Бразильская компания изобразила Путина в презервативе

Бразильская студия Platinum Studio создала проект, в котором художники изобразили президента РФ Владимира Путина в презервативе.
Слоган проекта – "Некоторые люди не должны были родиться никогда". Фотографии студия разместила на платформе Behance 20 декабря.
Путин изображен в белых штанах для дзюдо, белой рубашке и пиджаке, вместо пояса – галстук. Он находится в боевой позиции, словно пытается нанести удар.
Platinum Studio подробно показала, как создавалось изображение.
Путин стал третьим героем проекта "Некоторые люди не должны были родиться никогда". До этого в презерватив художники поместили президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Platinum Studio, как сообщается в описании компании в Instagram, специализируется на создании фильмов, рекламных роликов и изображений и использует для этого "все доступные художественные средства".