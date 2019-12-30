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ВОЙНА В УКРАИНЕ

64 освобожденных украинца находятся в больнице "Феофания", большинство останется там на новогодние праздники – замглавврача

У большинства освобожденных украинцев, находящихся в больнице "Феофания", посттравматическое стрессовое расстройство, заявил заместитель главного врача больницы Андрей Строкань.

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76 украинцев были освобождены
76 украинцев были освобождены
Фото: ssu.gov.ua

64 из 76 украинцев, которых освободили 29 декабря, сейчас находятся в клинической больнице "Феофания", заявил на брифинге 30 декабря заместитель главного врача больницы Андрей Строкань, сообщает LB.ua

"Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы "Феофания". Сегодня еще доехал один пациент... Большинство остается и будет оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников", – сказал он.

Строкань отметил, что все пациенты прошли общие клинические обследования – УЗИ, ЭКГ, рентген легких, всех осмотрели психологи и психотерапевты.

Установлено, что большинство нуждается в стоматологической помощи, почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.

"Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии, или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которым необходимы плановые оперативные вмешательства после дообследований", – добавил врач.

Все находящиеся в "Феофании" – гражданские лица. Освобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве.

29 декабря в контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО более 120 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: больница, Феофания, украинцы, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, ПТСР, обмен удерживаемыми лицами, Андрей Строкань
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