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В аннексированном Крыму по политическим мотивам удерживают 88 человек – правозащитница

Россия вроде бы идет на уступки, освобождает незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму, но, с другой стороны, арестовывает еще больше, рассказала глава правления общественной организации "Крымская правозащитная группа" Ольга Скрипник.

Скрипник об арестах в Крыму по политическим мотивам: Ситуация не улучшилась
Скрипник об арестах в Крыму по политическим мотивам: Ситуация не улучшилась
Фото: hromadske.radio

В аннексированном Крыму по политическим мотивам за решеткой удерживают 88 человек. Об этом в эфире "Громадського радіо" 20 декабря рассказала правозащитница, глава правления общественной организации "Крымская правозащитная группа" Ольга Скрипник.

Она рассказала, что в 2019 году в Крыму были освобождены 12 человек, но лишены свободы – 40.

"Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы и идет на уступки и освобождает людей, но, с другой стороны, арестовывает еще больше. Поэтому ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой", – сказала она.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 7 ноября заявляла, что Россия преследует 115 человек по ложным и политически мотивированным обвинениям.

Теги: Россия, Крым, права человека, аннексия, политзаключенные, Ольга Скрипник
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