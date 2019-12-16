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Сенцов прибыл в Латвию на реабилитацию по приглашению правительства страны

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов присоединился к группе бывших узников Кремля, которых власти Латвии пригласили пройти оздоровительный курс.

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Бывшие политзаключенные проходят реабилитацию
Бывшие политзаключенные проходят реабилитацию
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов прибыл в Латвию для реабилитации. Об этом на своей странице в Facebook 15 декабря сообщило посольство Украины в Латвии.

https://www.facebook.com/UKRinLatvia/posts/1183629711836125

4 декабря украинская дипмиссия в Латвийской Республике сообщала, что правительство страны пригласило 11 бывших украинских политзаключенных пройти оздоровительный курс. В числе приглашенных – Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих, Александр Кольченко, Артур Панов, Евгений Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко.

https://www.facebook.com/UKRinLatvia/posts/1173299972869099

10 человек прибыли в Латвию 10 декабря, писала пресс-служба посольства Украины.

https://www.facebook.com/UKRinLatvia/posts/1179006352298461

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Сенцов, Балух, Кольченко, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов, Панов, Бекиров, Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Теги: Латвия, Олег Сенцов, реабилитация, Николай Карпюк, политзаключенные, Александр Кольченко, Станислав Клих, посольство Украины, Евгений Панов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Артур Панов, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров
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