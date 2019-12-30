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Обмен экс-беркутовцев существенно затруднит рассмотрение дела Майдана – миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, который состоялся 29 декабря.

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В рамках обмена в ОРДЛО передали пятерых экс-беркутовцев
В рамках обмена в ОРДЛО передали пятерых экс-беркутовцев
Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission / Facebook

В мониторинговой миссии ОНН по правам человека в Украине заявили в Facebook, что передача в рамках обмена между Украиной и ОРДЛО на временно оккупированные территории Донбасса пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" затруднит рассмотрение дела Майдана.

В миссии подчеркнули, что приветствуют обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

"В то же время мы разделяем обеспокоенность жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно затруднит отправление правосудия и соблюдение права пострадавших на справедливость. Ранее в этом же деле усилия Генеральной прокуратуры по заочному привлечению к ответственности других сотрудников "Беркута", бежавших из страны, оказались безрезультатными", – говорится в заявлении.

В ООН напомнили, что во время саммита "Нормандской четверки" в Париже было договорено о предоставлении международным организациям "полного и безусловного доступа ко всем задержанным".

"Миссия надеется, что такой доступ на территории, контролируемой самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" и самопровозглашенной "Луганской народной республикой", будет предоставлен в ближайшее время", – добавили в ООН.

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/posts/1470568726442499

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру  обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО более 120 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Теги: Украина, ООН, Беркут, Майдан, Донбасс, боевики, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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